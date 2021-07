Djokovic estreia com vitória fácil contra boliviano nas Olimpíadas

No segundo set, Djokovic não deu espaço para o boliviano e continuou com muita intensidade. Confirmando o favoritismo, ele garantiu mais um 6/2.

O astro do tênis mundial entrou em quadra com a intenção de colocar pressão do começo ao fim da partida. E deu certo! Mesmo sob um forte calor em Tóquio, Djokovic impôs o seu ritmo contra Hugo Dellien e fechou a primeira parcial em 6/2.

