Djokovic estreia com vitória em primeira partida após polêmica na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tenista número um do mundo, Novak Djokovic estreou com vitória na temporada 2022. Em sua primeira partida desde a deportação na Austrália, o sérvio bateu de forma tranquila o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3) pelo Aberto de Dubai, nesta segunda-feira (21).

Envolvido em polêmicas por não se vacinar contra a covid-19, Djoko não teve problemas contra o número 58 do ranking mundial. O sérvio precisou de pouco mais de 1h para vencer Musetti e avançar as oitavas, onde enfrentará Karen Khachanov (RUS) ou Alex de Minaur (AUS).

A estreia de Djokovic na temporada seria no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália. Após arrastada batalha jurídica, porém, o sérvio acabou deportado por não ter se vacinado contra a covid-19. Em entrevista recente, o número um do mundo se mostrou preparado para enfrentar situações semelhantes.

Djoko negou ser "anti-vacina", mas deixou claro que abrirá mão de competições onde a vacinação é obrigatória. Para o sérvio, trata-se de uma questão de livre-arbítrio. Recentemente, o tenista recebeu apoio de Zlatan Ibrahomivic, jogador do Milan.

Além do Aberto de Dubai, Djokovic também deve participar do Aberto da Itália —que acontece em Roma entre os dias 2 e 15 de maio. A ministra italiana do esporte, Valetina Vezzali, comunicou que ele poderá disputar a competição.