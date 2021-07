Djokovic e Osaka vencem fácil em dia com mais zebras em Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os principais favoritos às medalhas de ouro nas simples do Torneio Olímpico de Tênis em Tóquio-2020 voltaram a vencer com facilidade nesta segunda-feira. Tanto Novak Djokovic, número 1 do mundo entre os homens, quanto Naomi Osaka, vice-líder do ranking feminino, triunfaram em sets diretos e passaram às oitavas de final.

Quem entrou em quadra primeiro foi Osaka, que até encontrou certa resistência por parte da suíça Viktorija Golubic (49 do mundo) no primeiro set, mas fez 6/3 e 6/2. Na parcial inicial, a japonesa fez a diferença com uma única quebra de saque, que veio no oitavo game. O segundo set foi mais tranquilo. Osaka disparou no placar, abrindo 4/0, e depois só precisou confirmar seu excelente serviço até o fim.

Classificada para as oitavas de final a favoritíssima ao ouro desde Ashleigh Barty, número 1 do mundo, perdeu na estreia, Osaka vai enfrentar nesta terça Marketa Vondrousova (42), que também venceu com tranquilidade nesta segunda. A tcheca fez 6/1 e 6/2 em cima da romena Mihaela Buzarnescu.

Novak Djokovic entrou em quadra mais tarde e também confirmou seu favoritismo sem dar chances ao azar. Aplicou 6/4 e 6/3 sobre o alemão Jan-Lennard Struff (48) e também garantiu seu lugar nas oitavas. Struff até que fez um belo primeiro set, mas cometeu um par de erros justamente quando não podia, e o placar mostrava 5/4 para o sérvio. A quebra de saque deu o primeiro set a Djokovic e acabou se mostrando um divisor de águas. O número 1 do mundo também converteu um break point no segundo game do segundo set e, depois disso, não teve a liderança ameaçada.

O próximo adversário de Nole em Tóquio será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (34), que superou o australiano John Millman em três sets também nesta segunda-feira: 6/4, 6/7(4) e 6/3.

ZEBRAS FEMININAS

Depois de perder Ashleigh Barty na primeira rodada, o torneio olímpico feminino viu mais três nomes de peso se despedirem na segunda fase. A primeira delas a dar adeus foi a número 3 do mundo, Aryna Sabalenka. Em uma tarde pouco inspirada, a bielorrussa foi superada pela croata Donna Vekic (50) por 6/4, 3/6 e 7/6(3). Mais tarde, a top Iga Swiatek (8) foi eliminada pela espanhola Paula Badosa (29): 6/3 e 7/6(4).

A número 13 do mundo Petra Kvitova também deu adeus de forma surpreendente. Depois de vencer o primeiro set contra a belga Alison Van Uytvanck (59), a tcheca caiu de rendimento e acabou derrotada por 5/7, 6/3 e 6/0.