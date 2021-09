Djokovic é fotografado ao lado de acusado de genocídio na Bósnia

"Ao contrário, ele aparece com os criminosos de guerra Radovan Karadzic e Ratko Mladic, canta no casamento do Dodik e faz pique-nique com pessoas que são responsáveis por organizar as operações que levaram a um genocídio", completou.

"Ele poderia ter sido o maior de todos os tempos, representado todo o planeta do esporte e ajudado de bilhões de maneiras", escreveu em sua coluna no site da Radio Sarajevo.

Djokovic está em viagem pela Bósnia. Recentemente esteve no casamento do político Milorad Dodik, que nega o genocídio contra o povo da Bósnia, que matou mais de 8 mil pessoas em Srebrenica.

De acordo com informações da rede Al Jazeera, Jolovic atuou diretamente no episódio conhecido como massacre de Srebrenica, em 1995, que mais tarde seria reconhecido como um genocídio. Foi o maior massacre em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, foi fotografado ao lado Milan Jolovic, ex-comandante de uma unidade paramilitar, acusado de participação no genocídio bósnio. A imagem circula nas redes sociais desde domingo (19) e foi publicada em veículos locais.

