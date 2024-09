Djokovic desabafa após derrota no US Open: 'Partida horrível para mim'

SÃOA PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic não se poupou após a derrota e eliminação no US Open contra o australiano Alexei Popyrin (número 28 do mundo).

O tetracampeão reconheceu que Popyrin teve um desempenho melhor e o parabenizou pela vitória, mas classificou o duelo como um dos "piores" que ele já jogou. "Quer dizer, joguei um dos piores tênis que já joguei, honestamente, sacando de longe o pior de todos".

"Você não pode vencer, especialmente contra os caras que estão em forma como Alexei, que está sacando muito, coloca muita pressão no seu jogo de saque. Sim, foi simplesmente uma partida horrível para mim", justificou Novak Djokovic.

Há pouco mais de três semanas, o tenista ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas e pulou a preparação do US Open - que incluía as superfícies rápidas das quadras de tênis de Nova York. "Se você joga em uma superfície rápida como esta sem o saque, sem capacidade de ganhar pontos livres, porcentagem de primeiro saque muito baixa, muitas faltas duplas, então você não pode vencer [...] Não é bom estar nesse tipo de estado em que você se sente bem fisicamente e, claro, está motivado porque é um Grand Slam, mas você simplesmente não consegue encontrar seu jogo. É isso".

Com a derrota de Djokovic, a temporada de 2024 será a primeira desde 2002 sem um campeão de slam integrante do antigo Big Four, composto por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Federer venceu seu primeiro slam em 2003, em Wimbledon, e desde então todas as temporadas tiveram pelo menos um dos quatro tenistas levantando o troféu de um dos quatro mais importantes do circuito.

Para Djokovic, 2024 será a primeira temporada sem um título de slam desde 2017, ano em que sofreu uma lesão no cotovelo e precisou passar por uma cirurgia. Nole voltou a conquistar um slam em Wimbledon/2018 e, desde então, venceu pelo menos um grande torneio por ano.

No US Open, Djokovic não era eliminado tão cedo desde 2006, quando ainda era o número 26 do mundo e foi superado pelo ex-número 1 do ranking Lleyton Hewitt - também um australiano - na terceira rodada.