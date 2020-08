Djokovic deixa conselho da ATP e quer criar nova associação de tenistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking mundial, renunciou ao cargo de presidente do conselho de jogadores da ATP (associação de tenistas profissionais) e passou a liderar um movimento para a criação de uma nova entidade que represente os atletas.

A renúncia aconteceu a poucos dias do início do US Open, que começa na próxima segunda (31), e durante as finais torneio de Cincinnati, vencido por Djokovic na tarde deste sábado (29). O sérvio ganhou do canadense Milos Raonic por 2 sets a 1.

Djokovic e outros membros do conselho de jogadores, entre eles o canadense Vasek Pospisil, estariam frustrados com a falta de influência que teriam nos campeonatos, segundo o jornal The New York Times.

A nova entidade se chamaria PTPA (associação de jogadores de tênis profissionais). Djokovic e Pospisil distribuíram um documento aos tenistas que dá detalhes da ideia e pede a assinatura dos atletas --muitos estão isolados em Nova York para esperar o início do US Open.

Djokovic discursou durante a premiação do torneio de Cincinnati, mas não se pronunciou sobre o assunto.

Já Pospisil anunciou no Twitter na noite desta sexta (28) que renunciava ao seu cargo na ATP.

No post, ele disse que, dentro da estrutura atual do tênis masculino, "é muito difícil, senão impossível, ter impacto significativo em qualquer grande decisão tomada".

Neste sábado, a ATP e outras duas entidades internacionais do esporte --ITF (federação internacional) e WTA (associação de tênis feminino)--, além da organização dos quatro Grand Slams, publicaram um comunicado conjunto.

O texto diz que o tênis vive um momento delicado e que foi necessária união para que a modalidade retornasse durante a pandemia.

"Agora, mais do que nunca, precisamos de colaborações e relações fortes, e apoiamos inteiramente a ATP em seu papel de representar os melhores interesses dos tenistas neste processo."

"É tempo de uma colaboração ainda maior, não de divisão; um tempo para considerar e agir pensando nos melhores interesses do esporte agora e no futuro. Quando trabalhamos juntos, somos um esporte mais forte", diz o comunicado.

Também neste sábado, Rafael Nadal publicou em seu Twitter que o momento é de união, não de separação. "O mundo vive uma situação difícil e complicada. Eu pessoalmente acredito que estes são tempos para ter calma e trabalhar todos nós juntos na mesma direção", escreveu o espanhol.

A nova entidade proposta por Djokovic representaria jogadores individuais masculinos entre os 500 melhores do mundo e jogadores de duplas ranqueados entre os 200 melhores. Não está claro, porém, se o objetivo da associação é funcionar como um sindicato.