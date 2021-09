Disposto a encerrar tabu, Palmeiras recebe o Flamengo em duelo de concorrentes ao título

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem disputar um jogo há duas semanas, período no qual realizou uma intertemporada, o Palmeiras volta a campo neste domingo (12) para enfrentar o Flamengo, às 16h, no Allianz Parque, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma vitória nesta partida é imprescindível para o objetivo do time de Abel Ferreira, que busca a liderança do Nacional. O clube alviverde iniciou a rodada quatro pontos atrás do líder Atlético-MG (39 a 35). Também neste domingo, os mineiros vão encarar o Fortaleza, no mesmo horário, na Arena Castelão.

Pesa contra os palmeirenses, porém, o recente histórico ruim diante do Flamengo. A última vitória sobre o rival carioca foi em novembro de 2017. Depois disso, foram quatro derrotas e quatro empates contra a equipe carioca.

Nesta sequência, houve inclusive a decisão da Supercopa do Brasil, em abril deste ano, quando a equipe rubro-negra ficou com o título após uma vitória nos pênaltis -no tempo regulamentar, houve um empate por 2 a 2 em Brasília.

Com 31 pontos e dois jogos a menos em relação ao Palmeiras, o Flamengo quer manter essa escrita para se aproximar das primeiras posições do Nacional. Ao lado do Atlético-MG, o clube rubro-negro aparece, no momento, como maior concorrente do Palmeiras ao título do Brasileiro.

Desta vez, no entanto, Abel espera que o tempo livre para treinar e a aprimorar a forma física possa fazer a diferença a favor dos palestrinos, que atuaram pela última vez em 28 de agosto, na vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1.

"Conseguimos restabelecer o grupo fisicamente e colocar todos os jogadores à disposição da comissão técnica", destacou o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves.

O técnico português, porém, não antecipou a escalação verde e branca que mandará a campo. Com exceção do lateral esquerdo Jorge, ele conta com todo o elenco à disposição.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu; Wesley, Rony. T.: Abel Ferreira

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabigol, Michael. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (12)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Transmissão: Globo e Sportv