Disparado, Cruzeiro desafia o desespero do CSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro enfrenta o CSA nesta quarta-feira (20), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Disparado na liderança da competição, o time mineiro tenta voltar a vencer como visitante.

O último triunfo do Cruzeiro fora de casa aconteceu no dia 3 de junho, nos 2 a 1 sobre o Operário-PR. Depois disso, vieram derrotas para Vasco e Guarani e empate diante do Ituano.

Isso, porém, não abalou o posicionamento do Cruzeiro na tabela de classificação. O time dirigido por Paulo Pezzolano soma 41 pontos e começou a rodada com sete de vantagem sobre o vice-líder Vasco. A "gordura" no G-4 também já é grande. A distância em relação ao quinto colocado (Sport) é de 14 pontos.

Para encarar o CSA, o Cruzeiro terá o desfalque dos zagueiros Zé Ivaldo e Geovane Jesus, que têm de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O recém-contratado Luís Felipe é opção para o setor, assim como Wagner Leonardo. Outra possibilidade é a improvisação do meio-campista Filipe Machado.

O Cruzeiro vem de uma vitória sofrida contra o Novorizontino, em casa, por 2 a 1. O gol decisivo foi marcado nos minutos finais. Já o CSA, que está na zona de rebaixamento com apenas 17 pontos, derrotou o Vila Nova por 2 a 1, fora de casa, na rodada passada.

O Cruzeiro deve ter o seguinte time para jogar em Maceió: Rafael Cabral; Luís Felipe (Wagner Leonardo), Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Neto Moura, Adriano, Fernando Canesin (Filipe Machado), Matheus Bidu e Léo Pais; Luvannor e Edu.

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (20)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere