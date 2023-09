Dirigente espanhol renuncia ao cargo após beijo forçado em jogadora na Copa

Neste domingo(10), o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, apresentou uma carta de renúncia ao seu cargo. Além disso, ele solicitou sua destituição do posto de vice-presidente na Uefa, a entidade que rege o futebol europeu. É importante destacar que Rubiales já estava suspenso provisoriamente pela Fifa e pelo governo espanhol.

A renúncia de Rubiales ocorreu após um incidente em que ele forçadamente beijou a atacante Jenni Hermoso, da seleção espanhola, após a final da Copa do Mundo feminina, vencida pela Espanha. Esse gesto gerou intensas críticas e repercussões negativas, sendo inclusive condenado pelo primeiro-ministro espanhol. Duas ministras também classificaram o ato como violência sexual.

No mês de agosto, Rubiales havia afirmado que não deixaria seu cargo, alegando que havia consenso em relação ao episódio do beijo. No entanto, em sua carta de renúncia neste domingo, ele mencionou que sua família e filhas vinham sofrendo uma "perseguição desmedida". Ele afirmou ainda que acredita que a "verdade está se impondo" e que defenderá sua "honra" e sua "inocência".

Leia a carta de renúncia

"Hoje, às 21h30, transmiti ao Presidente em exercício, Pedro Rocha, a minha renúncia ao cargo de Presidente da RFEF. Também o informei de que fiz o mesmo com o meu cargo na UEFA para que o meu posto na vice-presidência possa ser substituído.

Após a rápida suspensão realizada pela Fifa, além dos demais procedimentos abertos contra a minha pessoa, é evidente que não poderei voltar ao meu cargo. Insistir em permanecer à espera e me apegar a isso não contribuirá em nada de positivo, nem para a Federação nem para o futebol espanhol. Entre outras coisas, porque existem poderes que impedirão o meu retorno.

Fica a gestão da minha equipe e, sobretudo, a felicidade que levo pelo enorme privilégio de ter estado à frente da RFEF por mais de cinco anos.

Não quero que o futebol espanhol seja prejudicado por toda essa campanha desproporcional, e tomo esta decisão depois de me assegurar de que a minha partida contribuirá para a estabilidade que permitirá que tanto a Europa quanto a África permaneçam unidas no sonho de 2030, que trará o maior evento do mundo para o nosso país.

Devo olhar para frente, para o futuro. Agora, há algo que me preocupa firmemente. Tenho fé na verdade e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que ela prevaleça.

Minhas filhas, minha família e as pessoas que me amam sofreram os efeitos de uma perseguição desmedida, assim como muitas falsidades, mas também é verdade que nas ruas, a verdade está se impondo cada vez mais. Daqui, envio a todos os trabalhadores, assembleias, dirigentes e pessoas ligadas ao futebol em geral um forte abraço e desejo-lhes muita sorte. Agradeço a todos que me apoiaram neste momento."