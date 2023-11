Diretoria se divide e SAF não participa de proposta do Botafogo por Cuca

O último trabalho de Cuca foi no Corinthians no meio do ano. Ele acabou deixando o clube pela pressão nas notícias sobre a condenação no caso de ato sexual com uma menor na Suíça nos anos 80.

O Botafogo decidiu pela saída de Lúcio Flávio e está no mercado em busca de um treinador. O clube só vai oficializar após fechar com o novo nome.

