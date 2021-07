Diretoria da CBF decide ampliar afastamento de Rogério Caboclo em 60 dias

O presidente chegou a enviar uma petição ao conselho de ética da confederação, pedindo seu sucesso a revogação de seu afastamento. De acordo com ele, não existia previsão legal para que fosse tirado do cargo. Seu pedido não foi atendido, e agora o período do afastamento recebeu uma ampliação.

O afastamento original foi definido pelo conselho de ética da CBF. Desta vez, foi a própria diretoria, comandada interinamente por Antônio Carlos Nunes, quem decidiu manter Caboclo alijado de seu posto. Para isso, os dirigentes se basearam em um artigo do estatuto da entidade que permite "afastar, em caráter preventivo, qualquer pessoa [...] que infrinja as normas".

O prazo estipulado inicialmente era de 30 dias e expiraria na próxima semana. Mas os dirigentes da confederação entenderam que o cartola não deve retomar suas atividades enquanto não são esclarecidas as circunstâncias em torno das acusações. Ele nega todas elas, embora admita que tenha feito "brincadeiras inadequadas" com sua secretária.

