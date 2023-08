Dioguinho volta ao Amazonas após o título da Série B do AM em 2019

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - A última vez que Dioguinho entrou em campo com a camisa do Amazonas foi em 2019. Naquele ano, o jogador era chamado de Esquerdinha e entrou aos 15 minutos do segundo tempo da final do Série B do Estadual, contra o São Raimundo, e marcou um dos gols do primeiro título da história da Onça-pintada.

Quase quatro anos depois, Dioguinho está de volta ao Amazonas. O meia-atacante chega ao clube após acumular problemas extracampo no Remo. Com a nova oportunidade, o atacante quer mostrar que é um jogador mais calejado e que pode ajudar o time em busca do acesso inédito para a Série B do Brasileirão.

Já regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, Dioguinho se disse feliz por voltar a defender o Amazonas e mostrou disposição para ajudar o time a alcançar seus objetivos.