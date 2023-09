Dioguinho rescinde com o Amazonas e encerra 2ª passagem sem entrar em campo

Manaus/AM - O extenso elenco do Amazonas FC tem uma peça a menos para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Dioguinho teve a rescisão de contrato publicada no BID da CBF na última quinta-feira (31) e não faz mais parte da equipe. A segunda passagem do jogador de 27 anos na Onça-pintada foi apagada, sem nenhuma partida disputada.

Em 2019, no ano de fundação do Amazonas, Dioguinho fez parte do primeiro elenco e marcou o gol do primeiro título da história do clube – a Série B do Estadual – naquele ano. Depois de passar no futebol do Iraque, o atacante teve o retorno anunciado no dia 2 de agosto, e se despede pouco menos de um mês depois.

Sem espaço, ele não foi aproveitado pela comissão do técnico Rafael Lacerda nas quatro partidas seguintes desde quando chegou. O elenco do Amazonas conta com mais de 40 atletas na reta final desta Série C.