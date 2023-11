Diniz explica por que convocou Gabriel Jesus mesmo com atacante lesionado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Jesus desfalcará a seleção brasileira no jogo de nesta quinta-feira (16) contra a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Gabriel Jesus não viaja com o elenco e será preparado para o jogo contra a Argentina. O jogador ficará na Granja Comary, acompanhado do fisioterapeuta Charles Costa, do preparador Marquinhos e do médico Felipe Kalil.

A medida tem como objetivo dar sequência ao processo de recuperação e condicionamento físico. nesta terça-feira (14), o atacante do Arsenal foi a campo pela primeira vez desde a lesão.

Gabriel Jesus tem um problema muscular na coxa e não atua desde o dia 24 de outubro. Sua convocação, inclusive, gerou reclamações por parte do técnico do Arsenal Mikel Arteta.

A seleção brasileira encara a Colômbia às 21h (de Brasília) de nesta quinta-feira (16). Já o confronto contra a Argentina será na próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O QUE DINIZ DISSE SOBRE O ATACANTE

"Temos um corpo profissional da área médica muito competente. O Gabriel [Jesus] não é sobre preocupação com Arsenal ou seleção, é preocupação com ele. Trouxemos por alguns motivos. Mesmo fazendo partida abaixo no Uruguai, foi positivo no jogo. Jogou bem, sustentou posição, criou dificuldade até de maneira individual. Eu confio. Estar aqui é motivo de satisfação, não veio na orelhada. Conversei com ele, disse que estava se sentindo bem e havia duas semanas para o segundo jogo. Achamos interessante arriscar. Está em boas condições, fez nova ressonância e tratamos com cuidado. Se tiver condição, ficará à disposição contra a Argentina. Se não tiver, voltará para o Arsenal melhor do que chegou"