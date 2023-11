Diniz esboça seleção com André e quatro atacantes para enfrentar a Colômbia

Fernando Diniz também testou uma variação com Pepê no lugar de Renan Lodi. Pepê foi para a ponta pela esquerda, Martinelli para o meio e André ficou como terceiro zagueiro.

Na defesa, Emerson Royal assume a lateral direita, com Alisson no gol, já que Ederson sofreu lesão no pé e foi cortado.

Diniz armou a equipe com André no meio-campo e quatro atacantes de origem: Raphinha, Gabriel Martinelli, Rodrygo e Vini Jr.

