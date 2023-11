Diniz diz que Endrick tem potencial para se tornar um jogador lendário

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz falou sobre os holofotes sobre Endrick por sua primeira convocação para a seleção. O comandante vê o atacante do Palmeiras com potencial para ser "lendário" e destacou que o jovem tem que ter segurança para "ser ele mesmo".

Potencial para ser lendário

"Vive grande momento, por isso veio à seleção. Vou contribuir com o que eu puder, mas ele não precisa ser pressionado. É baixar expectativa pois não podemos esperar tudo com 17 anos, mas tem potencial gigantesco. Pode se tornar lendário daqui um tempo. Está na perspectiva, mas é procurar deixá-lo leve para produzir e atingir esse nível".

Ser ele mesmo

"Tem que dar segurança para [o Endrick] ser ele mesmo. Tirar um pouco a carga e deixá-lo mais robusto emocionalmente para enfrentar esses desafios. Muito difícil ter 17 anos e ser jogador em time grande. Se eu fosse escolher algo dessa convivência, é que seja cada vez mais ele mesmo. Um jogador de 17 anos muito talentoso e que adora jogar futebol".

Convocação por mérito e potencial futuro

"Eu já tinha conversado na chegada. Jogador muito especial, com a idade que tem, produzir o que já produz, abre margem para projetá-lo no futuro de maneira brilhante. Vem pelo seu mérito e pelo enorme potencial futuro também".

Expectativa por Rodrygo, Vini Jr e Endrick juntos

"É natural esse interesse do público. São jogadores que vão jogar juntos no Real Madrid, é interesse do grande público. Rodrygo e Vinicius estão cada vez mais sedimentados na seleção. Endrick está sendo acolhido e creio que terá futuro longo na seleção".

Endrick foi vendido ao Real Madrid, clube de Rodrygo e Vinicius Jr. Como o jovem do Palmeiras só irá para o clube merengue no meio de 2024, há a expectativa pela primeira aparição do trio durante as Eliminatórias para a Copa de 2026.