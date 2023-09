Diniz define time do Brasil para a estreia contra Bolívia nas Eliminatórias

Diniz fechou os primeiros 15 minutos do treino para a imprensa por conta do ensaio de bolas paradas. Na sequência, separou as equipes e voltou a ensaiar escanteios e cobranças de faltas.

BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Brasil para a partida contra a Bolívia nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, pela estreia nas Eliminatórias.

