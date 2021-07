Dinamarca vence a República Tcheca e vai às semifinais da Eurocopa

Depois do começo de segundo tempo avassalador da República Tcheca, a Dinamarca se encontrou na partida e o jogo voltou a ser equilibrado. As duas equipes chegaram a se igualar na porcentagem da posse de bola.

A segunda etapa da partida começou com a República Tcheca indo para o 'tudo ou nada'. Na volta do intervalo, o treinador tcheco colocou o Jankto e Krmencík que são dois jogadores ofensivos.

O aniversariante do dia, Damsgaard, teve a bola para ampliar a vantagem, mas desperdiçou. O atacante dinamarquês tocou na saída do goleiro, mas Coufal tirou em cima da linha.

Sem dar tempo para a República Tcheca se ambientalizar no jogo, logo aos quatro minutos a Dinamarca abriu o placar. Depois da cobrança de escanteio, Delaney cabeceou, praticamente da marca do pênalti, livre de marcação, para balançar a rede.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde deste sábado (3), a Dinamarca venceu a República Tcheca por 2 a 1, pelas quartas de final da Eurocopa, em Baku, no Azerbaijão. Com esse resultado, a Dinamarca garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Europeu. Os gols da partida foram marcados por Delaney e Dolberg, para os dinamarqueses, e Patrik Schick, para os tchecos.

