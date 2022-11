Dinamarca busca se destacar em grupo com França favorita

Nesta terça-feira, Jalel pode ir a campo inicialmente com: Ben Said, Dräger, Ifa, Talbi, Maâlou; Ben Romdhane, Laïdouni, Sassi; Khazri, Jaziri, Msakni.

O ponto alto da história da seleção do norte da África foi a conquista da edição de 2004 da Copa Africana das Nações, quando derrotou o Marrocos por 2 a 1 na grande decisão. Em 2019, a Tunísia voltou a ficar muito perto do título da competição, ao cair apenas nas semifinais.

O técnico Jalel Kadri prioriza, na equipe que ocupa a 30ª posição do ranking de seleções da Fifa, jogadores que atuam no Oriente Médio. Mas a referência técnica é o meia-atacante Wahbi Khazri, que defende o Montpellier.

Do outro lado, tendo como maior virtude um sistema defensivo forte, a Tunísia chega à Copa do Qatar tentando superar pela primeira vez a fase inicial da competição.

No Mundial da França (1998), a Dinamarca chegou às quartas e ficou no oitavo lugar, o melhor resultado em uma Copa, após derrota para o Brasil.

SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL/FOLHAPRESS) - A Dinamarca desembarca no Qatar como décima colocada no ranking de seleções da Fifa, e estreia pelo Grupo D nesta terça-feira (22), às 10h (de Brasília), quando enfrenta a Tunísia no estádio Cidade da Educação, em Doha. Completam o grupo a Austrália e a França, considerada favorita.

