'Difícil, mas o não a gente já tem', diz presidente do Santos sobre Neymar

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Andres Rueda sonha com o retorno de Neymar ao Santos. O mandatário sabe de toda a dificuldade, mas mantém contato com o pai do craque do PSG e espera um "sinal" do Menino da Vila.

Neymar pode ser negociado pelo PSG na próxima janela internacional de transferências. De acordo com o "El País", o empréstimo não está descartado.

"Eu converso habitualmente com o pai do Neymar, trocamos ideias e faz parte do nosso dia a dia. Com essa oportunidade e o que acontece com ele no PSG, o Santos sempre vai deixar as portas abertas e sonhar. O Santos gostaria de ter o Neymar na sua casa. Quando ele saiu, ele disse que ia e voltaria. Conversamos, sabemos que é difícil e um sonho, mas o não a gente tem. Estamos conversando, vamos conversar e é um sonho. Minha obrigação é no mínimo tentar", disse Andres Rueda, ao "Radar Esportivo", da Rádio Guarujá.

O Santos acredita que, se Neymar sair mesmo do PSG, seu destino será outro clube da Europa. O time alvinegro, porém, não deixará de tentar. O trunfo seria manter o atacante em alta antes da Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Em contato com o UOL Esporte, fontes ligadas ao estafe do brasileiro afirmam que não houve qualquer comunicado do clube francês no sentido de sair: Neymar está de férias no Brasil e não houve nenhuma reunião com dirigentes do PSG para discutir seu futuro.

Na tarde desta quinta-feira (30), Neymar foi ao seu instituto na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. O atacante prometeu fazer uma visita no CT Rei Pelé, mas não há qualquer encontro marcado.