Diego Souza admite nervosismo antes de final e espera repetir dancinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com seus 28 gols em 53 jogos, Diego Souza se consolidou como o artilheiro do Brasil na temporada 2020 - que se encerra neste domingo (7), com a final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio. O atacante gremista admitiu que, mesmo sendo experiente, ainda fica nervoso antes de decisões como esta.

"A gente batalha muito para chegar a este momento da competição. Independente da experiência, em dia de decisão a gente dorme pensando no jogo, tem frio na barriga e só torce para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível", disse o jogador em entrevista ao SporTV.

Para se sagrar campeão, o Grêmio precisa marcar gols para reverter a vantagem construída pelo Palmeiras no jogo de ida da final - vitória alviverde por 1 a 0 em Porto Alegre. Diante deste cenário, Diego Souza espera repetir mais uma vez a comemoração que já virou tradicional na temporada: dancinha sob as traves.

"A dancinha virou uma marca minha. Não é desrespeito a ninguém. Espero que tenha gol e dancinha na final da Copa do Brasil", completou o jogador.

Palmeiras e Grêmio decidem a Copa do Brasil neste domingo (7), às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo. O time paulista fica com o título em caso de empate. Vitória dos gaúchos por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis.