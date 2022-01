Diego Costa se despede do Atlético-MG após rescisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Diego Costa se despediu, neste domingo (16), do Atlético-MG. Ele acertou a rescisão de seu contrato, que terminaria no final de 2022 e está livre para fechar com outra equipe. O Corinthians é um dos times interessados no jogador de 33 anos.

O jogador publicou um texto em suas redes sociais agradecendo ao clube mineiro por realizar o sonho de jogar no futebol brasileiro. Diego Costa nunca havia jogado profissionalmente no país. Revelado pelo Barcelona-SP, ele se profissionalizou no Braga, de Portugal.

Embora ainda não tenha formalizado uma proposta, o Corinthians enxerga que Diego Costa atende às principais demandas para a vaga de centroavante e prepara uma investida. Os valores ganhos pelo centroavante são altos, cerca de R$ 1,4 milhão por mês, porém o clube conta com um parceiro comercial para custear os salários.

Diego Costa não estava satisfeito no Atlético-MG por alguns fatores, mas um dos principais deles foi a questão do protagonismo. O centroavante que fez carreira em gigantes do futebol europeu chegou a um time que já tinha um ataque redondo e viu, muitas vezes do banco de reservas, Hulk brilhar.

Titular em 12 jogos, reserva utilizado em sete, o centroavante não atuava tão pouco por uma equipe em uma temporada desde quando foi emprestado pelo Atletico de Madri ao Rayo Vallecano, em 2011/12.

Confira o texto de despedida de Diego Costa:

Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer a toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol brasileiro e conquistar títulos. Deixo meu agradecimento, também, a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e em especial aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável.

O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos.

Obrigado e desejo todo sucesso do mundo!!!.