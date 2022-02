Diego Alves falha, mas Flamengo busca empate de 2 a 2 com Resende

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo precisou se empenhar até os acréscimos para empatar por 2 a 2 com o Resende neste domingo (27), em casa, em jogo válido pela nona rodada da Taça Guanaraba. O resultado garantiu o time rubro-negro nas semifinais do Campeonato Carioca.

Emanuel Biancucchi e Jeffinho marcaram para o Resende, enquanto Arrascaeta e Gabigol anotaram os gols rubro-negros.

O jogo teve um roteiro praticamente igual nos dois tempos. Com forte presença no campo de ataque, o Flamengo conseguiu se impor na partida, mas falhou na hora de arrematar até os minutos finais do tempo regulamentar.

O Resende respondeu com contra-ataques e criou perigo para os donos da casa. O time visitante aproveitou duas falhas do goleiro flamenguista Diego Alves para sair à frente no placar com dois gols, ainda na etapa inicial.

Em desvantagem, o Flamengo aumentou a pressão em busca do resultado. Aos 41 minutos, Arrascaeta marcou um belo gol com chute de fora da área. Dois minutos depois, Heitor, do Resende, foi expulso por falta cometida em Bruno Henrique à frente da grande área.

Com um a mais, o Flamengo ainda teve aos 45 minutos um pênalti a seu favor por falta em Rodinei. Gabigol, vaiado pela torcida rubro-negra ao longo do jogo, assim como Diego Alves, cobrou com categoria e conquistou o empate.

O empate levou o Flamengo aos 20 pontos e deixou a equipe no segundo lugar do Carioca. O Resende chegou aos nove pontos e ocupa a sexta colocação. A próxima partida do Flamengo será também pelo Estadual, diante do Vasco, no domingo (6). Já o Resende enfrentará o Volta Redonda na quarta (2).

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei; Fabrício Bruno; Léo Pereira (David Luiz); Felipe Luiz; João Gomes (Willian Arão); Andreas Pereira; Everton Ribeiro; Bruno Henrique; Pedro (Arrascaeta) e Gabriel. T.: Paulo Sousa

RESENDE

Gustavo Fraga; Peixoto; Ben-Hur; Índio; Felipe Souza; Raphael Macena (Jeffinho); Medina; Gabriel Justino; Léo Pedro; Kaique; Bismarck. T.: Sandro Sargentim

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota Correia

Quarto árbitro: Gustavo Mota Correia

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Juninho, Emanuel Biancucchi e Ingro (RES)

Cartão vermelho: Heitor (RES), aos 43'/2ºT

Gols: Emanuel Biancucchi (RES), aos 27', e Jeffinho (RES), aos 36'/2T; Arrascaeta (FLA), aos 41', e Gabigol (FLA), aos 48'/2T