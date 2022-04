'Dia de tristeza, mas confiamos no trabalho de Ceni', diz diretor do SPFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar do efeito causado pela goleada por 4 a 0 e o título do Palmeiras na tarde deste domingo (3), o resultado não tirou o prestígio do trabalho de Rogério Ceni na cúpula do São Paulo. Isso é o que garantiu o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, logo após a dolorosa derrota no Allianz Parque.

"Sabemos que todos deram o máximo, o trabalho continua. Temos muito orgulho do que os jogadores fizeram neste ano. Está começando, com um time que estamos formando, com uma comissão técnica em que acreditamos. O impacto é para continuarmos trabalhando", afirmou o dirigente, ressaltando que o clube possui menos recursos financeiros que alguns rivais pelo país.

Belmonte ponderou, ainda, que o São Paulo vive um processo de renovação no elenco, em que o vice-campeonato não poderia, para ele, gerar insatisfação sobre o trabalho de Ceni.

"A gente vem num processo de reformulação do elenco, agora num terceiro estágio. Estamos todos tristes, insatisfeitos com a perda do título, mas não significa que estejamos insatisfeitos com o trabalho realizado", assegurou.

A temporada tricolor continua com compromisso na próxima quinta-feira (7), às 21h30, quando os são-paulinos visitma o Ayacucho, no Peru, pelo Grupo D da Sul-Americana.