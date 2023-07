Deyverson marca de novo, mas Bahia arranca empate com Cuiabá no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuiabá e Bahia empataram por 1 a 1, neste sábado (8), na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Deyverson, de pênalti, inaugurou o placar para o time da casa. O tento saiu aos 17 minutos do primeiro tempo.

Alan Empereur, contra, deixou tudo igual para o Bahia após o intervalo, aos seis do segundo tempo.

As duas equipes seguem na segunda parte da tabela. O Cuiabá chegou aos 16 pontos e ocupa provisoriamente a 13ª posição, enquanto o Bahia está com 13, em 15º, e flerta com a zona do rebaixamento.

O próximo compromisso do Bahia será contra o Grêmio, na quarta (12), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - o jogo de ida na Fonte Nova terminou 1 a 1. Já o Cuiabá só volta a campo no domingo (16) para visitar o Fortaleza, pelo Brasileirão.

O JOGO

O Cuiabá controlou boa parte do primeiro tempo, saiu na frente de pênalti e teve atuação confortável. Pouco antes do intervalo, o Bahia fez duas alterações e passou a equilibrar as ações.

Os visitantes voltaram melhor na segunda etapa e conseguiram o empate logo nos minutos iniciais. O Bahia até buscou a virada, mas os dois times cansaram na reta final e deixaram a partida bastante truncada, sem mais gols.