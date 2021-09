'Deveria ter desistido muito antes de Tóquio', diz Simone Biles

Biles e outras ginastas norte-americanas foram física ou sexualmente abusadas pelo então médico do time de ginástica, Larry Nassar. As atletas foram convocados pelo Senado para prestar depoimentos sobre a condução do caso pelo FBI e declaram que a investigação protegeu o abusador. A ginasta reconheceu que o trauma poderia ser um dos motivos pelos quais ela não conseguiu competir as finais da ginástica artística.

"Eu deveria ter desistido muito antes de Tóquio, quando Larry Nassar estava na mídia. Eu não quis que ele tirasse tudo de mim, tudo pelo que trabalhei desde os 6 anos. Então me forcei a estar nessa situação, mas meu corpo e minha mente não me deixaram ir até o fim", declarou a ginasta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Biles acredita que não deveria ter embarcado para as Olimpíadas de Tóquio. A ginasta norte-americana concedeu entrevista ao site 'The Cut' e foi bastante sincera ao declarar que não deveria nem ter entrado para o time de ginastas que disputou os Jogos.

