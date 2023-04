Destaques do Água Santa trocam de time após o Paulistão; veja mudanças

Todinho tem negociações em andamento com o ABC para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O UOL apurou que Luan Dias, o camisa 10 da equipe, e os atacantes Junior Todinho e Lucas Tocantins ainda não definiram as equipes que irão defender no restante da temporada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Água Santa sofreu grandes mudanças após a derrota na final do Campeonato Paulista para o Palmeiras.

