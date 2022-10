Desmotivação, protestos e cobranças acompanham São Paulo até o fim do ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 1 sobre o América-MG foi importante para o São Paulo se recolocar na briga por uma vaga na Libertadores 2023. Mas ela não alivia a pressão que o clube terá daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. A Independente, principal organizada tricolor, além de fazer uma postagem divulgando os salários dos jogadores do elenco, diz que vai protestar no jogo contra o Botafogo, neste domingo (9), com direito a pipoca e nariz de palhaço.

Apesar do triunfo em Belo Horizonte, o técnico Rogério Ceni mostrou desânimo poucas vezes visto.

"Até eu estava muito calado no vestiário no dia de hoje, estava bem quieto, estava difícil. Mas você tem que tentar apagar as lembranças ruins. Como atleta vivi tantas coisas boas, mas também vivi momentos dificílimos de perdas de títulos maiores até do que uma Sul-Americana. E a gente sobreviveu. Então assim, dentro do planejamento inicial nós jogamos três competições até agora aqui no ano. Nós batemos duas finais e uma semifinal", afirmou Rogério, tentando puxar enaltecer os pontos positivos alcançados nesta temporada.

Empatia com o torcedor e lamentos por queda na final.

Com mais de 25 anos como funcionário do São Paulo, entre os tempos de jogador e agora como técnico, Ceni entende a alma são-paulina como poucos. A derrota para o Independiente del Valle-EQU, na decisão da Copa Sul-Americana, que tirou do time a última chance de título na temporada, além da vaga direta na Libertadores, ainda repercute no Morumbi.

"O torcedor tem a mesma expectativa que a gente. Só que nós somos profissionais. É triste para gente como profissional também, ou mesmo para mim, posso ter certeza, eu via os jogadores também. A decepção deles, a reapresentação sem vislumbrar um futuro... Eu até admiro em três, quatro dias esse time se recompor e conseguir uma vitória fora de casa. Coisa que não fez muito na temporada. Acho que é a terceira vitória, se eu não me engano, nossa, só no Brasileiro, fora de casa. Eu até me surpreendi com o resultado e a maneira como eles conseguiram reverter. Antes do jogo porque no vestiário estavam todos cabisbaixos", comentou o treinador.

"Mas como conseguiram se recolocar no campo de jogo. Então, assim dói para todo mundo. Eu entendo o torcedor vaiar, ofender, xingar. Nós queríamos entregar o título para o torcedor. Nós queríamos, eu queria para mim, os jogadores queriam para eles. Nós queríamos entregar esse presente para o torcedor. Se você pegar aí, é que você não tem os bastidores que sempre é feito. Foi feito tudo, cara, para gente ganhar. Infelizmente, a vitória não veio, e dói. E não é a vitória de hoje que apaga. Eu acho que ela só atenua um pouco a decepção que foi a gente não conseguir esse título no sábado", lamentou.

Cobranças para conseguir a tão sonhada vaga na Libertadores.

Como teve de disputar a final da Sul-Americana, o São Paulo ganhou folga do jogo que teria contra o Coritiba, que precisou ser remarcado. Assim, o Tricolor tem uma partida a mais a fazer do que seus rivais diretos na busca pela vaga na principal competição da América do Sul no ano que vem. E conseguir a classificação é o único pensamento de todos no Morumbi. Tanto, que a comissão técnica e o elenco estão fazendo uma espécie de 'autocobrança' para alcançar o objetivo.

"[A vitória sobre o América-MG] É importante dentro do que sobrou para gente no Campeonato Brasileiro, que é tentar disputar essa essa oitava posição, que é disputada por seis, sete equipes no momento. O América-MG está em oitavo. Mas tem Botafogo, tem Fortaleza e uma série de equipes que estão disputando essa vaga. E nós vamos tentar ser o mais digno possível para buscar uma vaga na Pré-Libertadores", disse Ceni.

"Tem de ressaltar o grupo que trabalha muito, todos trabalham muito. Estou muito feliz pelo gol. Tem de exaltar o grupo, e também a torcida que esteve aqui [no estádio Independência]. Agora é continuar trabalhando e colocar o São Paulo na Libertadores", disse o meia-atacante Alisson. "A gente entende o sofrimento do torcedor. É um momento muito difícil para o grupo, o clube e o torcedor. O grupo sentiu muito essa perda do título. Mas o São Paulo é muito gigante", pontuou.

Neste domingo (9), o São Paulo volta a sua atenção para o confronto contra o Botafogo, no Morumbi, às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre os clubes é um confronto direto em busca de uma vaga na Libertadores.

Na tabela, a equipe paulista figuram em 10º lugar, com 40 pontos. Já o rival carioca, está uma posição acima, com a mesma pontuação.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo (9)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: TV Globo e Premiere