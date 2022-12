Desirée, mulher de Galvão Bueno, se declara após final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desirée Soares, mulher de Galvão Bueno, publicou uma série de elogios ao marido após a final da Copa do Mundo, a última em que o narrador trabalhou na TV aberta.

Galvão narrou pela última vez em uma Copa do Mundo na Globo. ele comandou a transmissão da vitória da Argentina sobre a França.

No Instagram, Desirée, sua mulher, exaltou a longa história do locutor no torneio, classificando Galvão como "sempre imbatível". A empresária ainda afirmou que recebe uma série de mensagens de carinho do público para o narrador de 72 anos.

"Galvão Bueno! Muitos apelidos, muitos memes, muita polêmica e sempre imbatível. Quase 50 anos de profissão e se despedindo em um jogo espetacular entre França x Argentina, na sua 13ª Copa do Mundo. Recebo muitas mensagens de carinho para você e imagino a saudade que todos vão sentir da sua voz, da sua emoção, da sua narração! Foi bacana demais estar no jogo, mas queria muito ter assistido a você hoje. É um cara fora dos padrões. Único. Uma lenda. O melhor de todos os tempos. Sou esposa e fã. Te amo", escreveu Desirée no Instagram

DESPEDIDA COM CHORO

Galvão Bueno chorou em seu último discurso que marcou sua despedida das narrações em TV aberta.

A Globo exibiu um vídeo especial com os torcedores brasileiros imitando o locutor, entoando os principais bordões e agradecendo ao narrador por tantos anos em transmissões de jogos.

Além disso, a emissora também relembrou algumas narrações do comunicador que marcaram a história do esporte brasileiro.

"Eu que tenho que agradecer nesses quase 50 anos todas as Copas do Mundo. Foram muitos jogos. Eu não vou citar nomes, porque iria deixar muita gente de fora, mas agradeço meus parceiros antigos, os de hoje, aqueles que não estão mais aqui. Agradeço os que não estão mais trabalhando comigo e estiveram junto", falou o narrador emocionado.

"Mas meu maior agradecimento é a vocês: os brasileiros. Foram praticamente quatro gerações até chegar aqui hoje. Eu estou emocionado e até a voz acabou. Estou emocionado porque alguma coisa boa eu fiz se não aqui não estaria. Não agradei todo mundo e tudo bem. Estivemos juntos em muitos momentos: alegrias, tristezas, dramas, mas sempre juntos", afirmou Galvão.