Desfalques no Palmeiras endossam pedido de Abel por reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com apenas um reforço para a temporada, o técnico Abel Ferreira vê sua cobrança sobre a diretoria do Palmeiras por contratações ganhar força nesta sequência que o time terá quatro desfalques importantes. Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Viña estão com suas seleções e perderão os próximos dois jogos do clube alviverde.

Abel tem externado desde o começo da temporada sobre a necessidade de o Palmeiras reforçar seu elenco -só Danilo Barbosa foi contratado até aqui. A pedido do treinador, o clube chegou a negociar com alguns atacantes, mas não teve sucesso nas tratativas. A diretoria adota cautela no mercado principalmente neste momento de pandemia, com todos os times tendo dificuldades financeiras.

Ciente de que dificilmente terá mais reforços, Abel não quer saídas. Ele mandou um recado para a diretoria em entrevista coletiva no último dia 11, ao pedir para que ao menos não tenha perdas. Internamente, o técnico pediu a permanência de Alan Empereur, emprestado pelo Hellas Verona (ITA) até o fim de junho.

"Vocês sabem que já fiz pedidos à direção. Uns podem ser cedidos, outros não. Vamos ver qual será a melhor solução, mas estou muito contente com o Alan", afirmou Abel.

Os quatros desfalques considerados titulares para os próximos dois jogos fazem o treinador ter mais argumentos para pedir reforços à diretoria. Porém, enquanto não é atendido, Abel sabe que precisará encontrar soluções caseiras.

"Nossos reforços estão aqui dentro. Vamos olhar para os que temos e montar o melhor time. Temos que ser verdadeiros uns com os outros. Uma coisa é jogar com o Weverton, outra é jogar sem ele. Uma coisa é jogar com o Gómez, outra é sem ele. Vamos procurar fazer o que sempre fizemos, olhar para os recursos que temos, para nossas crias, e tentar dar nosso melhor", afirmou o treinador.

Weverton, Gómez e Viña estão na seleção principal de Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, enquanto Gabriel Menino foi para o time olímpico. Jailson, Mayke, Renan e Victor Luis devem ganhar chance na equipe titular alviverde.