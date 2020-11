Desfalcados, Fluminense e Inter se encaram atrás de reação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Do dia para a noite, o Fluminense perdeu quatro jogadores para o jogo contra o Internacional, neste domingo (22), às 18h15, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Fred, lesionado, o técnico Odair Hellmann não terá Egídio, Nino e Michel Araújo, que testaram positivo para covid-19, nem Dodi, que não joga mais pelo Tricolor após ver a negociação por sua renovação se encerrar sem acordo. Assim, os "moleques de Xerém" serão novamente a solução.

Outros dois jogadores ainda são dúvidas para a partida de domingo: o lateral Igor Julião, que tem um desconforto muscular, e o volante Yago, que retornou após dez dias de quarentena por ter testado positivo para a covid-19. Caso a dupla também fique de fora, o Flu terá ao todo oito desfalques para o jogo contra o Inter, já que o peruano Fernando Pacheco, contundido, não joga.

Com tantos problemas a solução mais uma vez será a base. Em todos os setores do campo, o Tricolor deve ter jovens. Na lateral, Calegari vive a expectativa de voltar ao time após dez jogos caso Julião não reúna condições de atuar. No miolo de zaga, Digão, que já é experiente, mas cria de Xerém, deve ser o substituto de Nino.

Já no meio de campo, Dodi está afastado e não atua mais com a camisa tricolor. Assim, André deve ser o primeiro a receber mais chances, ainda que execute função diferente em campo. Hoje no sub-23, Martinelli e Nascimento serão analisados mais de perto e podem ser relacionados para os próximos jogos. Não está descartado que Odair mexa na estrutura de sua trinca de meio-campistas sem o camisa 22, que era um dos destaques do time em 2020.

No ataque, Luiz Henrique e Marcos Paulo brigam para começar jogando sem a presença de Fred e Michel Araújo. Na outra ponta, Wellington Silva deve ser mantido, e Felippe Cardoso, que não vem tendo boas atuações, tem boas chances de seguir como titular na ausência do camisa 9. O setor é outro onde o treinador tem dúvidas, e também olha para o time de aspirantes, onde Wallace, Matheus Pato e John Kennedy podem ser aproveitados.

O Fluminense começou a rodada na oitava colocação, com 32 pontos. A equipe tricolor chegou a beliscar um lugar no G-4, mas caiu de produção e perdeu seus dois últimos jogos, para Grêmio e Palmeiras.

O Inter também vive má fase e está em busca de recuperação. O Colorado somou apenas dois pontos em seus últimos quatro jogos, mas ainda assim começou a rodada na vice-liderança, com 36 pontos.

Como o Inter jogará pela Libertadores contra o Boca Juniors na próxima quarta-feira (25), vários titulares não vão atuar. O técnico Abel Braga, que está com Covid-19, não vai comandar o Colorado, mas já havia afirmado que apenas "três ou quatro atletas do time principal jogariam contra o Fluminense". Em compensação, Patrick e Nonato, recuperados da doença do novo coronavírus, estão de volta.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba (Danilo Fernandes); Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, Uendel; Musto, Nonato, Patrick, Mauricio, Marcos Guilherme; Yuri Alberto. T.: Osmar Loss

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão, Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago, Nenê; Wellington Silva, Felippe Cardoso (Lucca). T.: Odair Hellmann

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)