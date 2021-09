Desfalcado, Rio Negro empata com Tarumã na estreia pelo Amazonense Série B

Sem contar com alguns jogadores que vinham atuando na equipe base na pré-temporada, o Atlético Rio Negro Clube sentiu a ausência e apenas empatou com o Tarumã em 2 a 2, apesar de ter pedido várias chances de ampliar o marcador, na estreia pelo Campeoanto Amazonense da Série B.

Com o resultado, o Galo da Praça da Saudade, soma seu primeiro ponto e fica em terceiro lugar na tabela de classificação. A partida foi realizada na tarde deste domingo, no Estádio Carlos Zamith, zona Leste.

Pela terceira rodada, o Rio Negro vai enfrentar o CDC Novo Aripuanã, úlrtimo colocado na classificação, com duas derrotas. O confronto acontecerá no sábado, 12/10, às 15h30, no Estádio Flávia Blante de Oliveira, o Bacurauzão, na cidade de Manicoré, no interior do Amazonas.

Jogo

Mesmo com alguns desfalque, o Rio Negro mostrou no primeiro tempo um bom futebol, procurando tocar a bola para encontrar lacunas na defesa do adversário, que se motrava em um postura bem defensiva.

Não demorou muito para o Galo da Praça da Saudade abrir o marcador. Aos sete minutos, Emerson Martins cobrou falta pela meia esquerda na área, o zagueiro Henrique testou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Rafael para marcar, 1 a 0.

Após o gol, o Galo Carijó pressionou o Tarumã para chegar ao segundo gol. Aos 11 minutos. pela equestre Miliano cruza na área, a zaga rebate e na sobra Emerson Martins chutou por cima da meta

Aos 20 minutos, mais um bom ataque do Galo. Pela direita, Emerson Martins tabela com John, mas acabou batendo em cima do goleiro. Um minutos depois, outra boa oportunidade. De frente para a meta, Luciano chuta rasteiro, mas a bola bate no pé da trave do lado esquerdo e sobra para Miliano bater de canhota com perigo.

Aos 42 minutos, O Tarumã surpreende com uma jogada no ataque, o zagueiro Ivan Junior toca na bola na área e o árbitro marca pênalti. Na cobrança, Rico bateu no canto direito para empatar, 1 a 1.

Segundo tempo

No segundo tempo, aos 21 minutos, o adversário virou. Falta pela direita na área, Garcia aproveita de cabeça 2 a 1 Tarumã.

O técnico Mirandinha promoveu algumas mudanças para mudar o resultado. Aos 24 minutos, Miliano cobra falta pela esquerda na área, mas Ivan Júnior e John não conseguem tocar de cabeça e o Galo perdeu a chance do empate.

O Rio Negro buscou o empate. Aos 33 minutos. Luciano cobra falta pela meia direita na pequena área, o zagueiro Henrique sobe para tocar de cabeça, mas o goleiro Rafael defende e não dá rebote.

Aos 40 minutos, nova chance do Galo na partida. John recebe uma bola na esquerda, avança e toca na saída do goleiro no canto esquerdo e perde o gol feito.

De tanto insistir, aos 43 minutos, Luciano recebeu uma bola na esquerda e foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Aos 45 minutos, Emerson Martins cobrou no canto direito com categoria para fazer, 2 a 2.

Após o empate, o que se viu foi o Rio Negro perder várias chances de ampliar o marcador. Aos 47 minutos. Pela esquerda, John tocou para Miliano, que bateu no canto esquerdo do goleiro Rafael com perigo.