Desfalcado, Fluminense aposta em Marcos Paulo contra o Fortaleza

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foram 231 dias separados, mas Marcos Paulo, enfim, reencontrou as redes, na vitória do Fluminense sobre o Santos no último domingo (25), que colocou o time tricolor no G-4 do Campeonato Brasileiro.

O gol coroou a boa atuação do camisa 11, que vive ano conturbado no clube, e mais do que isso: fez o jovem de 19 anos voltar a ser esperança para o time de Odair Hellmann, uma vez que o treinador terá desfalques importantes contra o Fortaleza neste sábado (31), às 21h.

Para o jogo no Castelão, o Flu não terá nem Nenê e Fred, referências do ataque da equipe, o quarto melhor do Brasileiro, com 28 gols —atrás de Internacional, Flamengo e Atlético-MG, a trinca que lidera a competição. Por isso, é em Marcos Paulo que os tricolores confiam para manter os bons números ofensivos.

"O atacante tem esse timing da necessidade do gol dentro do processo de confiança. Marcos Paulo não é diferente. É um jovem promissor, excelente menino, excepcional jogador", definiu Odair na coletiva após a vitória sobre o Santos.

Com seis gols e cinco assistências em 32 jogos em 2020, o atacante quer mostrar, também, que está focado no Fluminense. Durante a janela de transferências, o jovem, considerado uma joia pelo clube, era tratado como a "bola da vez" para ser negociado. As conversas com Olympique de Marselha (FRA) e Torino (ITA) até avançaram, mas o jogador acabou ficando nas Laranjeiras.

Depois, ainda testou positivo para coronavírus, perdendo ainda mais tempo. Enquanto isso, viu o parceiro de ataque Evanílson deixar o clube rumo ao Porto (POR), Nenê disparar na artilharia, Fred se estabelecer como titular e até o companheiro de base Luiz Henrique ganhar espaço no time.

O status de titular mudou, mas o camisa 11 ainda tem o respaldo do técnico para voltar a ser preponderante. "Há uma disputa benéfica ao grupo, e talvez na função de lado de campo seja onde tenhamos mais opções com características diferentes. E tenho usado esses jogadores em momentos diferentes. Marcos Paulo está dentro desse processo. Fico feliz que tenha feito o gol para confiança dele", destacou Odair.

Atuando solto entre as linhas contra o Santos, o jovem de 19 anos voltou a mostrar a qualidade de sempre para criar jogadas —e também aparecer para concluí-las.

Em 2019, no Brasileiro, Marcos Paulo também apareceu como "arco e flecha": foram quatro gols e quatro assistências. Na ocasião, seis das oito participações em gols foram em um momento de pressão, nas últimas dez rodadas, quando o time arrancou para seis jogos de invencibilidade, se livrou do rebaixamento e conquistou vaga na Copa Sul-Americana.

A situação, entretanto, é bastante diferente agora. No G-4 do Brasileiro, o Fluminense briga para se manter e, quem sabe, cortar a diferença para o líder Internacional, que tem 35 pontos, seis a mais que o clube tricolor.

No confronto direto com o oitavo colocado Fortaleza, que tem 24, Marcos Paulo deve comandar o ataque tricolor, que ainda não definiu os substitutos dos desfalques —Dodi, Fred e Nenê— e fará modificações na escalação.

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Jackson e Carlinhos; Juninho, Felipe e Ronald; Tinga, Romarinho e David. T.: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe e Michel Araújo; Luiz Henrique, Marcos Paulo e Felippe Cardoso. T.: Odair Hellmann

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (31)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere