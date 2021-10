Desempenho fora é desafio para Santos se afastar da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro na última rodada, quando quebrou diante do Grêmio uma sequência de nove partidas sem vitória no torneio, o Santos tem agora o desafio de melhorar o seu desempenho como visitante para se afastar da zona de rebaixamento.

Longe da Vila Belmiro, a equipe santista venceu somente um confronto no Nacional, contra a Chapecoense, lanterna da competição, na 14ª rodada. Acumulou ainda seis derrotas e cinco empates, resultados que dão ao time um aproveitamento de apenas 22,22%.

Não vai ser fácil, porém, melhorar esse número já nesta rodada, afinal o Santos terá pela frente o líder disparado do campeonato, o Atlético-MG. O confronto será nesta quarta-feira (13), às 19h, no Mineirão. O Premiere transmite.

Na sequência, os santistas vão ao Recife, local do duelo com o Sport, que na última rodada bateu o Corinthians e deu fim a uma sequência invicta do alvinegro da capital, que não perdia no torneio havia dez rodadas.

A equipe pernambucana está na zona de rebaixamento e tem apenas dois pontos a menos do que o elenco comandado por Fábio Carille (28 a 26). Portanto, será um confronto direto na luta para se afastar das últimas posições da tabela.

"Serão dois jogos importantíssimos. Buscar recuperar esses jogadores para fazermos duas partidas com a mesma entrega e uma melhor qualidade, aí saímos da zona de baixo e, quem sabe na sequência, buscar coisas maiores", afirmou o treinador santista.

Sem o suspenso Carlos Sánchez, Carille deve optar por começar com Jean Mota no meio-campo.

O treinador disse que o triunfo sobre o Grêmio, no último domingo (10), por 1 a 0, na Vila Belmiro, deu um novo ânimo para os jogadores e a comissão técnica. "Quebramos esse tempo sem vitória. Os jogadores estarão mais tranquilos para trabalhar", afirmou. "Estou muito orgulhoso por tudo o que está acontecendo aqui."

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno. T.: Cuca

SANTOS

João Paulo; Vinícius Balieiro, Velázquez, Wagner e Marcos Guilherme; Camacho, Vinícius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão. T.: Fábio Carille

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (13)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere