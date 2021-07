'Desculpa, galera', diz Medina, derrotado na semifinal; Yasmin reclama de arbitragem

A reclamação de Yasmin foi repetida por outros brasileiros nas redes sociais. No entanto, nem o surfista, nem o COB (Comitê Olímpico do Brasil) apresentaram reclamações formais —o regulamento dos Jogos não prevê a possibilidade de protesto contra notas recebidas.

Namorada de Medina e parte de seu staff no circuito mundial de surfe, Yasmin Brunet reclamou da arbitragem: "Lindo você foi incrível!!!! Você foi roubado na cara dura e ninguém fez nada", comentou na postagem do surfista.

Em uma bateria de alto nível técnico, o surfista da casa somou 17.00 em suas duas melhores ondas, contra 16.76 do brasileiro. Igarashi passou Medina com uma nota 9.33 a cerca de sete minutos para o fim.

