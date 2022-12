Desafio da Argentina para o tetra é tapar buraco aberto por Messi

No cenário atual, para os fãs da Argentina é o caso de torcer para que o ídolo mude de ideia e decida adiar a aposentadoria da seleção para depois do Mundial norte-americano.

Paulo Dybala. Lautaro Martínez. Ángel Correa. Todos eles estiveram nesta Copa do Mundo. Mal jogaram, e Lautaro se notabilizou por perder gols. Dá para ficar otimista com um deles no lugar de Messi?

Há quase 15 anos, os argentinos estão acostumados a ter Messi e mais dez no time. Esses dez invariavelmente o procuram, dão a bola para ele, pois ele resolve. E, quando não resolve, dá de bandeja para alguém resolver -passes açucarados na boca do gol.

Então, passada a festa, todo um país, incluindo Lionel Scaloni, o competente treinador da Argentina (inclusive por ter sido o único que conduziu Messi a títulos com a seleção principal, de Copa América e de Copa do Mundo), se perguntará: "E agora? Como faremos sem Messi para conquistar o tetra?".

Veio depois de uma campanha que começou trágica, com uma derrota para a inexpressiva Arábia Saudita, que tornou a Copa do Qatar um mata-mata imediato para a equipe.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.