Derrota do Brasil frustra torcedores reunidos no Mineirão

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A derrota por 1 a 0 do Brasil para Camarões frustrou os torcedores que se reuniram no Mineirão, em Belo Horizonte, para acompanhar a partida em telões. Havia um clima de festa no estádio, minimizado pelo resultado registrado em Lusail, no Qatar.

De acordo com os organizadores do evento, chamado de Arena Brahma BH, cerca de 12 mil se reuniram no gramado, protegido por um tecido. E se decepcionaram a atuação do time reserva da seleção, que deixou os titulares em descanso para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Palco da mais vexatória derrota do Brasil na história do Mundial –o 7 a 1 para a Alemanha, nas semifinais de 2014–, a arena mineira recebeu torcedores empolgados. Alguns celebravam efusivamente até cartões amarelos exibidos a jogadores camaroneses.

No segundo tempo, houve excitação com as oportunidades de gol criadas pela formação verde-amarela. Mas foi Aboubakar, da equipe africana, quem definiu o placar, com um cabeceio aos 48 minutos.

"Não muda nada", disse o estudante Henrique Santana, 20, procurando minimizar o resultado, que não tirou do Brasil a liderança do Grupo G. "A sensação de otimismo continua a mesma. O Brasil vai ser campeão neste ano."

Muitas famílias levaram crianças ao estádio, na expectativa de vivenciar com elas o clima da Copa do Mundo. A organização do evento diz que a proposta é justamente espalhar o ambiente festivo da competição.

Com a derrota, parte do público deixou decidir o campo. O restante permaneceu para acompanhar uma programação de shows, que tinha entre as atrações uma apresentação do cantor sertanejo Gustavo Mioto.