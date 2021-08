Derrota da Argentina no basquete marca aposentadoria de Luis Scola da seleção

Quando ele deixou a quadra, com cerca de um minuto faltando para o final da partida, foi ovacionado por companheiros, adversários e pelas poucas centenas de fãs que estavam no ginásio, cuja lotação máxima foi reduzida por causa da pandemia de Covid-19.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota da seleção argentina de basquete para a Austrália por 97 a 59 na manhã desta terça-feira (3), pelas quartas de final do torneio masculino das Olimpíadas de Tóquio, foi também a última partida do argentino Luis Scola, 41, com a seleção de seu país.

