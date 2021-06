Depois de tanto pedir, Abel ganha reforços 'tarde demais' e no setor errado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A reclamação pública de Abel Ferreira por reforços dominou os últimos dias do Palmeiras. Depois de tanto pedir, o treinador está prestes a receber um trio de "reforços" no ataque, todos voltando de empréstimo, mas atualmente os maiores problemas do elenco são na defesa.

Deyverson foi o primeiro a voltar, jogou quatro partidas e fez até gol. O elenco agora aguarda Dudu na próxima semana e ainda pode receber Miguel Borja depois da Copa América. São três velhos conhecidos, nomes de peso, mas para um setor que bem ou mal tem funcionado. E ainda chegam "tarde demais", segundo palavras do próprio Abel.

Nos últimos dez jogos, o equivalente a um mês, o Palmeiras celebrou 12 gols de atacantes, marcados por Willian (quatro), Breno Lopes, Rony e Wesley (dois cada) e Luiz Adriano, além do próprio Deyverson, que já fez um. O time ainda teve o melhor ataque da fase de grupos da Copa Libertadores (20 gols feitos) e deixou o próprio Abel Ferreira espantado quando chegou a 100 gols em 61 jogos sob seu comando.

Por outro lado, o Palmeiras enfrentou o Red Bull Bragantino no meio de semana em esquema com "três zagueiros" formado por Renan, Felipe Melo e Marcos Rocha. Era consequência dos desfalques de Gustavo Gómez (convocado), Luan (lesionado) e Alan Empereur (de saída). Kuscevic não joga desde abril porque teve lesão muscular; e Michel chegou a ir para o banco, mas sem ritmo nenhum após contrair o coronavírus.

A situação dificilmente muda para o duelo contra o Bahia, às 20 horas (de Brasília) deste domingo (27), pelo Brasileirão, ainda que Luan tenha participado de parte do treino com os companheiros nesta sexta-feira (25).

Nestes oito meses com Abel Ferreira, o Palmeiras contratou quatro reforços: Breno Lopes, Danilo Barbosa, Kuscevic e Alan Empereur —este já se despediu do clube por fim de empréstimo. O clube até foi ao mercado atrás de atacantes, como o treinador pediu, mas as negociações por Ademir, Atuesta, Borré e Castellanos não deram em nada.

PALMEIRAS

A provável escalação do Palmeiras tem: Vinicius Silvestre; Marcos Rocha, Renan, Kuscevic (Felipe Melo) e Victor Luis; Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; William, Rony e Deyverson. T.: Abel Ferreira

BAHIA

A provável escalação do Bahia tem: Matheus Teixeira; Nino Paraiba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Thaciano e Rodriguinho (Maycon Douglas); Rossi e Gilberto. T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 20h00 (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Denis da Silva Serafim