Denver Nuggets enterra Heat, vence em casa e é campeão da NBA pela 1ª vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Denver Nuggets de Murray, Jokic e companhia fez história é campeão da temporada de 2023 da NBA. A franquia enterrou de maneira épica o Miami Heat ao vencer o rival por 94 a 89, nesta terça-feira (13), fechou a série em 4-1 e garantiu o seu primeiro título do torneio em uma história de quase meio século.

Fundada em 1967, a equipe quebrou diferentes tabus para conquistar o troféu, já que sequer havia conquistado um título de conferência - em três finais, foram três derrotas para o Los Angeles Lakers. Neste ano, a história foi diferente, e o time da capital do Colorado varreu o rival antes de vencer a Oeste.

A vitória de hoje sobre o Heat coroa a dinastia Jokic-Murray. A dupla, mais uma vez, se destacou e levou os fãs ao êxtase dentro de uma lotada Ball Arena, que contou com quase 20 mil torcedores.

O JOGO

Início pegado e equilibrado. Os visitantes até engataram um 5 a 0, mas viram os Nuggets entrarem no jogo: foram 12 pontos seguidos para os donos da casa. O problema para os mandantes é que Adebayo e Strus mostraram inspiração e viraram o jogo antes do final do primeiro quarto, que acabou em 24 a 22 para o Heat.

Butler aparece (e Murray some). O segundo quarto teve domínio do time de Miami, que viu seu principal astro aparecer: foi a partir de Butler - com nova "ajudinha" de Adebayo - que a vantagem acabou construída. Murray, por outro lado, errou bastante e encerrou o 1° tempo com apenas quatro pontos. A metade inicial do duelo terminou em 51 a 44 para o Heat.

Quarteto brilha e recoloca Nuggets na disputa. Murray e Jokic finalmente mostraram suas credenciais no terceiro quarto e neutralizaram as ações rivais. Canadense e sérvio ganharam a companhia dos inspirados Michael Porter Jr. e Aaron Gordon, que tiraram a desvantagem e chegaram a colocar os mandantes em vantagem. Kyle Lowry, no entanto, encerrou a etapa em 71 a 70 para o Heat.

Final eletrizante com virada. As bolas começaram a cair, de fato, no último quarto, quando o duelo ganhou ainda mais dinâmica e contornos de tensão. Butler chamou o jogo e marcou 11 pontos seguidos para o Heat, mas Jokic se agigantou e, possuído, fez a diferença para os Nuggets, que venceram e ficaram com o título inédito.