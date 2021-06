Delegação do São Paulo recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19 no Paraguai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A delegação do São Paulo viajou nesta quinta-feira (17) para o Paraguai, onde jogadores, comissão técnica e funcionários do clube receberam a primeira dose da vacina Coronavac, para prevenção à Covid-19.

O imunizante, fabricado pela Sinovac, é oferecido pela Conmebol aos clubes que disputam a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana. A entidade recebeu uma doação de 50 mil doses feita diretamente pelo laboratório chinês.

O time precisou viajar porque o PNI (Plano Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde, prevê que todas as doses de vacina contra a Covid-19 que entrem no país sejam doadas para o SUS (Sistema Único de Saúde).

A delegação são-paulina deve retornar ao Brasil ainda nesta quinta, dia seguinte ao empate em 1 a 1 com a Chapecoense. Sem nenhuma vitória em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo se prepara para enfrentar o Santos no próximo domingo (20), às 18h15, na Vila Belmiro.