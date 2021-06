Delegação da Venezuela tem 12 casos de Covid antes de enfrentar Brasil na Copa América, diz DF

De acordo com ele, entre jogadores e membros das comissões técnicas das dez seleções, haverá 650 pessoas envolvidas no torneio, além de 450 ligadas à Conmebol espalhadas pelas quatro sedes: Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá e Brasília.

Além disso, as equipes usarão voos fretados e ônibus individuais, que serão higienizados antes e depois do uso.

A seleção do país fez um voo fretado (como serão todos na disputa da Copa América) direto de Caracas para Brasília. Apenas a delegação envolvida no torneio estava presente. Uma entrevista coletiva dos venezuelanos está prevista para o fim da tarde deste sábado.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou neste sábado (12) que 12 integrantes da delegação da seleção de futebol da Venezuela, incluindo jogadores e comissão técnica, foram diagnosticados com Covid-19.

