Delegação amazonense de badminton retorna de campeonato com recorde de medalhas

Manaus/AM - A Delegação Amazonense de Badminton registrou um feito inédito no 3º Campeonato Norte e Nordeste de Badminton, disputado em Recife, em Pernambuco. Ao todo, os 17 atletas conquistaram 35 medalhas, sendo 16 de ouro, 12 de prata e sete de bronze.

Competindo nas categorias “Simples Feminino”, “Simples Masculino”, “Dupla Masculino”, “Dupla Feminino” e “Dupla Mista”, sete escolas representaram o Amazonas na competição, sendo seis delas da rede pública de ensino, incluindo uma do município de Parintins.

Pela primeira vez na história, a delegação amazonense volta de uma competição regional com todos os atletas medalhados, além de garantir vaga para praticamente metade da delegação no Circuito Nacional.

Alunos medalhistas

Rissia Maria: Ouro no Simples Feminino Sub-23 e Ouro no Dupla Feminino Sub-23 (2 medalhas)

Daiane Carvalho: Ouro no Simples Feminino Sub-23, Ouro no Dupla Feminino Sub- 23 e Ouro no Dupla Mista Sub-19 (3 medalhas)

Fabrício Monteiro: Ouro no Simples Masculino Sub-19, Ouro no Dupla Masculino Sub-19 e Ouro no Dupla Mista Sub-19 (3 medalhas)

Felipe Matos (PARATLETA): Ouro no Simples Masculino SU-5 e Ouro no Dupla Masculino SU-5 (2 medalhas)

Pietro Reis: Ouro no Simples Masculino Sub-15, Ouro no Dupla Masculino Sub-15 e Ouro no Dupla Misto Sub-15 (3 medalhas)

Madson Andrade: Ouro no Dupla Masculino Sub-15 e Prata no Simples Masculino Sub-15 (2 medalhas)

Yandra Souza: Ouro no Dupla Misto Sub-15, Prata no Simples Feminino Sub-15 e Bronze no Dupla Feminino Sub-15 (3 medalhas)

Eishylla Letícia: Prata no Simples Feminino Sub-13 e Bronze no Dupla Feminino Sub-15 (2 medalhas)

Vivaldo Serafim: Prata no Dupla Mista Master I, Bronze no Simples Masculino Master I e Bronze no Dupla Masculino Sênior (3 medalhas)

Fernando Taffarel: Bronze no Dupla Masculino Sênior (1 medalha)

Clicione Pinheiro: Prata no Dupla Mista Master (1 medalha)

Gustavo Emanuel: Ouro no Dupla Masculino Sub-19 e Prata no Simples Masculino Sub-17(2 medalhas)

Emilly Carolinne de Jesus Ferreira: Prata no Simples Feminino Sub-11, Prata no Dupla Feminino Sub-11 e Prata no Dupla Mista Sub-11 (3 medalhas)

Rayan Guilherme: Prata no Dupla Masculino Sub-11 e Prata no Dupla Mista Sub-11 (2 medalhas)

Luiz Gustavo: Bronze no Simples Feminino Sub-13 (1 medalha)

Sheila Pinheiro (PARATLETA): Prata no Simples Feminino SU-5 (1 medalha)

Jose Lucas Nascimento: Bronze no Dupla Masculino Principal (1 medalha)