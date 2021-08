'Deixar Tóquio com mais duas medalhas não é tão ruim', diz Simone Biles em despedida

Biles abriu mão de cinco finais: saiu em meio à competição por equipes (ficou com a prata) e nem chegou a competir em salto, solo, barras assimétricas e no individual geral. A ginasta disse que preferiu priorizar sua saúde mental.

Mesmo não tendo participado de todas as finais que poderia enquanto priorizava sua saúde mental, a ginasta ficou contente por conseguir mais duas medalhas para a sua coleção. Ao todo, são sete medalhas desde que ela começou a disputar o torneio, em 2016, no Rio de Janeiro.

