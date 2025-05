'Deixa como está, o povo gostou', diz novo chefe da CBF sobre Ancelotti

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Fernando Sarney, que assume interinamente a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com o afastamento de Ednaldo Rodrigues, disse à Folha nesta quinta-feira (15) que não pretende interferir neste momento na anunciada contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira de futebol.

"Essa decisão não é minha, mas não vou mexer nisso agora. Deixa como está, o povo gostou, a opinião pública aprovou, não tem por que mexer nisso", afirmou.

Fernando, que é um dos vice-presidentes da entidade máxima do futebol brasileiro e filho do ex-presidente da República José Sarney, afirmou ainda que fará novas eleições "no menor espaço de tempo" possível.

"Com responsabilidade, vou manter todas as atividades administrativas, saber que é coisa transitória e preparar a eleição", disse, afirmando não saber ainda se será ou não candidato.

A Justiça do Rio de Janeiro, em decisão do desembargador Gabriel Zefiro, determinou nesta quinta-feira (15) o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O magistrado nomeou Fernando Sarney como interventor, responsável por convocar novas eleições "o mais breve possível".

Embora seja vice de Ednaldo, Sarney está rompido politicamente com o dirigente. Alinhado à oposição, ele não integrou a chapa de reeleição do presidente, vencedora por aclamação, no dia 24 de março.

Em sua decisão, o desembargador considerou nulo o acordo que validou a primeira eleição vencida por Ednaldo. "Em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes", escreveu o magistrado.

Ednaldo foi o responsável por fechar contrato com Ancelotti e anunciá-lo na última segunda-feira. Em entrevista coletiva na Espanha, o treinador do Real Madrid confirmou que começa a treinar o Brasil no dia 26.

O Italiano irá ocupar o lugar de Dorival Júnior, demitido em março após a goleada aplicada pela Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para contar com o atual técnico do Real Madrid na reta final das Eliminatórias e, sobretudo, na disputa da Copa do Mundo de 2026, a entidade topou oferecer um salário de R$ 60 milhões anuais -R$ 5 milhões por mês, bem próximo do que ele ganha atualmente no clube espanhol-, quase do dobro do que recebia Tite, comandante do Brasil nos Mundiais de 2022 e 2018.

Pessoas próximas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes afirmam ter se tornado improvável a permanência de Ednaldo Rodrigues no comando da entidade máxima do futebol.

O cartola foi novamente afastado do cargo nesta quinta-feira (15) pela Justiça do Rio de Janeiro após Gilmar ter determinado a apuração da suposta assinatura falsificada de Coronel Nunes.

De acordo com essas pessoas, o alinhamento entre Gilmar e Ednaldo se estremeceu devido à crescente repercussão pública da proximidade entre magistrado e cartola e por supostos desentendimentos de combinados que teriam sido feitos meses atrás.

Desde agosto de 2023, o IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), do qual o ministro é sócio e fundador, tem uma parceria com a entidade esportiva para gerir os cursos da CBF Academy.

O ministro do STF foi o autor da decisão que reconduziu Ednaldo ao cargo em janeiro de 2024, suspendendo decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.