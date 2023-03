Defesa de Daniel Alves diz que não houve estupro por mulher estar lubrificada; médicos condenam argumento

A defesa do jogador Daniel Alves afirmou à justiça espanhola que não houve estupro contra a jovem que o acusa de abuso sexual. A defesa sustenta o argumento de que a relação foi consensual e para tentar comprovar esse álibi, o advogado Cristóbal Martell usou como argumento um relatório médico do Hospital Clínic, onde a jovem foi atendida logo após as supostas agressões sexuais.

De acordo com O Globo, médicos apontam em documento que não foram identificadas lesões vaginais típicas de relações sexuais secas ou lesões compatíveis com sexo à força. Ou seja, a suposta vítima estaria lubrificada no momento do suposto ato.

Especialistas afirmam no entanto que a presença de lubrificação vaginal, mesmo durante uma relação sexual, não é sinônimo de excitação. “A presença de muco lubrificante na vagina não quer dizer que ela estava excitada na hora da relação sexual” afirma ginecologista e médica do grupo de cirurgia oncológica da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Marianne Pinotti.

Já o médico Maurício Abrão, coordenador de Ginecologia da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que a lubrificação vaginal varia de indivíduo para indivíduo e de acordo com a fase do ciclo menstrual: “O ponto forte é na excitação, mas durante o ciclo menstrual tem momentos que a lubrificação está maior ou menor. Em paralelo, existem situações que geram uma lubrificação não fisiológica, que é causada por um corrimento vaginal, por exemplo”, explicou Abrão.

Evidências científicas mostram que mulheres podem ficar excitadas e até mesmo ter orgasmos mesmo durante uma relação sexual não consensual. Um estudo publicado em 2004, na revista científica Journal of Clinical Forensic Medicine, pelos pesquisadores Roy Levin e Willy van Berlo, conclui que em até 21% dos casos, vítimas de estupro relatam evidências de excitação física, mesmo diante de altos níveis de violência, medo e angústia mental. Isso ocorre tanto como uma resposta psicológica quanto fisiológica. A resposta física é decorrente de um mecanismo de defesa da própria vagina durante um ato sexual - consentido ou não - para evitar dor e lesões. Isso independe do nível de entusiasmo ou adesão emocional.