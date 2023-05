Decisivo, Gabriel Correia celebra virada do Manaus sobre o Náutico

Manaus/AM - O Manaus estreou na Série C do Campeonato Brasileiro com uma vitória de virada sobre o Náutico, na última terça-feira (2), na Arena da Amazônia. Autor da assistência para o primeiro gol e com participação direta no segundo, o meia Gabriel Correia valorizou o trabalho realizado pelo grupo e celebrou a estreia com vitória. As informações são do Futpress Assessoria.

“Era fundamental estrear com vitória. A virada no final da partida mostra o quanto o grupo é comprometido e competitivo com os objetivos do clube na competição. Desde o início ao fim lutamos para conseguir o resultado positivo e fomos premiados”, destacou o camisa 21 Esmeraldino.

Anunciado há menos de dez dias, Gabriel destacou a rápida adaptação ao Manaus e a recepção dos companheiros, fatores que colaboraram para o bom desempenho do meia de 24 anos na estreia com a camisa do Gavião.

“Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, comissão, diretoria e torcedores. Isso, sem dúvidas, facilita para que as coisas fluam de forma positiva. Agora é seguir trabalhando com os pés no chão e buscando evoluir para alcançar mais vitórias”, finalizou.

Corrêa e o Manaus voltam a campo no próximo domingo (7), no confronto diante do Operário, no Paraná.