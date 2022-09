Decisão: Corinthians enfrenta Inter e capitã do Timão mostra conquistas

Capitã do Corinthians enalteceu conquistas como o recorde de público e o aumento da competitividade entre as equipes

Rio de Janeiro/RJ - Neste sábado (24), Tamires entrará em campo para a disputa de sua quarta final consecutiva defendendo o Corinthians no Brasileirão Feminino. Se há uma jogadora que acompanhou de perto as mudanças que a modalidade passou, ao longo das dez edições da competição, está foi Tamires. Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (24), às 14h – hora de Brasília - na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Em 2013, no primeiro ano do Brasileirão Feminino, Tamires conquistou o primeiro título da história do torneio defendendo as cores do Centro Olímpico-SP. Nove anos depois, ela está de volta a uma final e vivencia de perto as transformações pelas quais a modalidade passou.

Na sexta-feira (23), na véspera da decisão diante do Internacional, a capitã do Timão participou do Media Day promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde Tamires exaltou o ano especial que a modalidade passa com recorde de público nos estádios, aumento da competitividade entre as equipes e premiação recorde aos finalistas.

"O campeonato foi disputado ponto a ponto para saber quem seriam os oito classificados para o mata-mata. Então, vimos uma competitividade muito grande, uma valorização muito grande, e um aumento de investimento dos clubes. Essa cadeia girou muito mais esse ano com o investimento e a estrutura que os clubes estão dando para as atletas trabalharem. Hoje, vejo um campeonato brasileiro muito mais competitivo e numa crescente muito grande", destaca.

Se no primeiro jogo da decisão contou com recorde de público no Estádio Beira Rio em Porto Alegre, com 36.330 torcedores presentes. Neste sábado (24), a expectativa é de mais um dia histórico. Segundo o Corinthians, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a final. Para Tamires, o apoio da torcida corinthiana será uma motivação a mais para a busca do tetracampeonato.

"Com certeza, a presença da torcida é uma motivação a mais pra gente. Quando os torcedores não puderam estar presentes, eles assistem de casa, mandam mensagem. Alguns estiveram no Beira Rio, fizeram uma caravana até Porto Alegre com mais de mil pessoas nos apoiando, e amanhã [neste sábado] a gente conta muito com esse apoio do início ao fim. Espero que possamos representar dentro de campo todo esse apoio e energia que a torcida coloca e, assim, trazer mais esse título para o Corinthians", finalizou.

O duelo contará com transmissão ao vivo da Band, Sportv e Eleven Sports.

Fonte: CBF