Décimo segundo jogador de Abel, Breno Lopes ganha status de inegociável no Palmeiras

No Palmeiras desde 2020, Breno Lopes não pensa em sair e já espera uma proposta de renovação. O clube não costuma deixar os contratos chegarem perto do fim para negociar um novo acordo.

A confiança de Abel e o histórico de poucas lesões fazem Breno estar à frente na concorrência com jogadores que chegaram com status de titular, como Bruno Tabata, por exemplo. Tabata só atuou cinco vezes em 2023.

Breno, de 27 anos, é uma espécie de 12º jogador do técnico Abel Ferreira. O atacante foi titular duas vezes, saiu do banco de reservas em outras sete oportunidades e marcou um gol.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Breno Lopes começou 2023 em alta no Palmeiras. O jogador ganhou status de inegociável após estar cotado para deixar o clube no ano passado. O atacante participou de todos os jogos do clube na temporada e subiu de patamar.

