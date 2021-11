Debinha e Kerolin brilham, Brasil supera começo ruim e goleia a Venezuela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em processo de renovação e com muitas jovens em campo, a seleção feminina superou um começo ruim e venceu a Venezuela de virada por 4 a 1, na noite desse domingo (28), pela segunda rodada do Torneio Internacional de Manaus.

Kerolin, com dois gols, e Debinha, com um gol e duas assistências, brilharam e foram os principais nomes da seleção. Gabi Nunes completou para o Brasil, enquanto Villamizar anotou o gol da Venezuela com apenas dois minutos de jogo.

Foi a segunda goleada do Brasil na competição - já havia vencido a Índia por 6 a 1 na última quinta. A seleção volta a campo pela terceira rodada do Torneio Internacional de Manaus na próxima quarta-feira, às 21h, contra o Chile.

Partida

A atacante Villamizar, ex-Santos, abriu o placar logo aos dois minutos de jogo em falha da jovem Lauren. A atacante aproveitou erro da zagueira, ganhou na corrida e bateu cruzado para boa defesa da goleira Lorena. No rebote, porém, a venezuelana subiu livre e guardou no cantinho.

Após sair atrás do placar e sentir o gol das venezuelanas, o Brasil foi melhorando aos poucos e virou o jogo usando a cabeça, literalmente. Primeiro, aos 19, Tamires cobrou escanteio, a bola foi desviada no primeiro pau e sobrou para Kerolin completar no segundo. Cinco minutos depois, foi a vez de Gabi Nunes aproveitar cobrança de falta de Debinha e testar firme para a rede.

Aos 39 minutos, o Brasil ampliou o placar em uma jogada que valeu o ingresso. Adriana fez um rebuliço pela esquerda e cruzou rasteiro para Debinha, que só ajeitou de calcanhar para Kerolin fazer seu segundo na partida. Ela já havia marcado contra a Índia e, com os dois gols contra a Venezuela, chega a quatro gols pela seleção em quatro convocações.

No fim do primeiro tempo, foi a vez de Debinha deixar o dela. Após erro bisonho da zaga venezuelana, a atacante ficou cara a cara com a goleira e só deslocou com muita categoria para fazer o quarto gol brasileiro. Virou passeio!

Após praticamente garantir a vitória no primeiro tempo, Pia fez várias mudanças para etapa final, a começar pela saída de Kerolin e Debinha, as duas melhores do Brasil no jogo. A seleção continuou melhor em campo, mas com menos criatividade e volume de jogo. E assim o Brasil diminuiu um pouco o ritmo, buscando manter o padrão tático de duas linhas de quatro e chegada pelas laterais, sem tanto sucesso. Ainda assim, criou mais que as venezuelanas e chegou a acertar o travessão com Giovana em passe de Marta, que entrou na metade no segundo tempo.

Marta começou no banco por motivos físicos. Após resolver problemas pessoais no EUA, ela se apresentou apenas na última quinta, a tempo de participar da despedida de Formiga. Com o jogo resolvido, a torcida em Manaus começou a gritar o nome da camisa 10, e a técnica Pia atendeu os pedidos. Marta entrou no lugar de Gabi Nunes, mais como segunda atacante, e logo no seu primeiro lance deu lindo passe de calcanhar que quase resultou no quarto gol brasileiro. Logo depois, ela deu bela assistência para Giovana, que acertou o travessão e por pouco não ampliou a goleada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 4 x 1 VENEZUELA

Competição: Torneio Internacional de Manaus

Local: Arena da Amazônia

Data e hora: 28 de novembro de 2021, às 21h

Cartões amarelos: Cabrera (VEN), Lauren (BRA), García (VEN), Daniuska (VEN)

Gols: Villamizar, da Venezuela, aos 2 minutos do primeiro tempo, Kerolin, do Brasil, aos 19 minutos do primeiro tempo, Gabi Nunes, do Brasil, aos 25 minutos do primeiro tempo, Kerolin, do Brasil, aos 39 minutos do primeiro tempo, e Debinha, aos 45 minutos do primeiro tempo.

BRASIL

Lorena; Bruninha, Tainara, Lauren, Tamires (Yasmin); Ana Vitória, Angelina (Ivana), Kerolin (Júlia Bianchi), Adriana; Gabi Nunes (Marta) e Debinha (Giovana). Técnica: Pia Sundhage.

VENEZUELA

Cáceres; García, Cabrera, Giménez, Guarecuco (Speckmaier); O'Nill, Moreno (Gutiérrez), Villamizar, Daniuska; Altuve, Castellanos. Técnica: Pamela Conti.